Calciomercato Roma, rinnovo Svilar: nuova offerta del club in arrivo. Trigoria smentisce la richiesta di cessione

Nonostante le voci circolate questa mattina riguardo una presunta richiesta di cessione da parte di Mile Svilar, arrivano rassicurazioni sul futuro del portiere alla Roma. Angelo Mangiante, intervenuto a Manà Manà Sport Roma, ha fornito un quadro della situazione che dipinge uno scenario diverso.

Secondo il giornalista, Svilar ha espresso con sincerità la sua volontà di rimanere alla Roma, così come il club intende trattenerlo. Il giornalista ha anticipato che a breve dovrebbe arrivare una nuova proposta contrattuale da parte della società. L'attuale fase, secondo Mangiante, rientra in una normale dinamica di trattativa, con il club che parte da una certa base e l'agente del giocatore che giustamente ne valuta il valore, considerato elevato. Ha inoltre sottolineato come la Roma consideri Svilar un elemento fondamentale per il futuro, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. Queste parole si aggiungono alla smentita già arrivata dalla Roma riguardo le indiscrezioni sulla volontà di Svilar di lasciare il club. La situazione, dunque, sembrerebbe rientrare in una normale dinamica negoziale per il rinnovo del contratto, con la volontà comune di proseguire insieme.