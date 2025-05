Il Como fa muro per Fabregas. È gelo con Svilar: il portiere ha chiesto la cessione

La Roma continua ad andare in pressing sul Como per liberare Cesc Fabregas. È lui il prescelto dalla società giallorossa, il nome giusto per il post Claudio Ranieri. Ma per ora il club lombardo fa muro. Nessuna apertura a una trattativa: Fabregas resta a Como, il messaggio è chiaro. Nelle ultime ore il presidente Mirwan Suwarso ha promesso un rilancio per blindare l'allenatore spagnolo, pareggiando l'ingaggio da 5 milioni più bonus promesso dalla Roma. (...) Le ore intanto passano e nonostante le rassicurazioni di Ranieri, la Roma non ha ancora l'allenatore per la prossima stagione. C'è una preferenza che, per adesso, si scontra con la realtà. L'alternativa resta sempre Gian Piero Gasperini, ancora in dubbio se continuare l'avventura a Bergamo. (...) Dopo il no del Como per Fabregas, a Trigoria è definitivamente esploso il caso Svilar. Il calciatore ha comunicato al club e a Ranieri, in un incontro privato, la volontà di andare via. Una decisione maturata dopo le promesse non mantenute dal club. Nell'ultimo incontro tra il ds Ghisoffi e l'agente del calciatore la richiesta era stata chiara: «Fateci sapere cosa volete fare: rinnovo o cessione». La risposta non c'è mai stata né con una proposta contrattuale né con un'indicazione sul futuro, in attesa di capire a quale competizione avrebbe partecipato il prossimo anno la Roma. (...)

(La Repubblica)