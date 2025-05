Calciomercato: idea De Rossi per il Como in caso di addio di Fabregas

Sembra Cesc Fabregas il profilo scelto dalla Roma per guidare la squadra nella prossima stagione, secondo le indiscrezioni. Ora, stando alle informazioni della giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, il club giallorosso continuerà a lavorare per lo spagnolo e Daniele De Rossi potrebbe diventare un'idea del Como in caso di addio di Fabregas. De Rossi, inoltre, è stato nei pensieri della Fiorentina.