Panchina Roma: contatto diretto con il Como per Fabregas, 'no' dei lariani

Si muove qualcosa per quanto riguarda la panchina della Roma. Come scrive l'edizione online del quotidiano romano, è Cesc Fabregas la prima scelta per la panchina giallorossa, con lo spagnolo che avrebbe convinto tutta la dirigenza del club capitolino. Ci sono stati contatti anche ieri in questo senso. Il problema è rappresentato però dal Como: il club lombardo, infatti, è deciso a trattenere il suo allenatore ed è convinto che siano state già ampiamente gettate la basi per la prossima stagione.

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Cesc Fabregas. Come riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, nella giornata di ieri la Roma ha avuto un contatto diretto con il Como per assicurarsi l'allenatore. La società lariana però non vuole trattare per cederlo e sta già preparando la prossima stagione con il tecnico, motivo per cui non ci sono stati spiragli di apertura proprio come accaduto con il Bayer Leverkusen. La situazione conferma che il club giallorosso non ha ancora un'intesa definitiva con il successo di Claudio Ranieri: resta da capire se i capitolini alzeranno il pressing su Gian Piero Gasperini o punteranno su un altro profilo, ma non è da escludere l'ipotesi che possano insistere per Fabregas. Nella lista della dirigenza della Roma non rientrano o non sono stati contattati Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Roberto Mancini e Nuno Espirito Santo.

Come aggiunto dal sito che si occupa di calciomercato, Fabregas è coinvolto nel progetto Como (che lo ha blindato e garantisce un mercato estivo da 100 milioni) ma allo stesso tempo non ha dato certezze totali sul suo futuro. A Ranieri piace moltissimo l'allenatore spagnolo e la Roma pensa sia il tecnico ideale, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan e Inter. Le società sono in attesa di capire l'evoluzione della situazione con il Como.

