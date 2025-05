Calciomercato, dall'Olanda: Farioli verso l'addio all'Ajax a causa delle incomprensioni con la dirigenza. Previsto un incontro tra le parti la prossima settimana

La Roma è ancora alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione e tra i candidati c'è da tempo Francesco Farioli. Il tecnico dell'Ajax ha terminato l'Eredivisie al secondo posto in classifica dopo aver sciupato un clamoroso vantaggio di 9 punti e al termine della partita contro il Twente ha parlato del suo futuro: "Amerò per sempre questa squadra. Futuro? Non ho dubbi su quello del club, io ci penserò da domani ma chi deve sapere già sa...".

Secondo quanto riportato dall'emittente olandese, le strade di Farioli e l'Ajax sembrano destinate a separarsi e la motivazione risiede nelle numerose incomprensioni tra l'allenatore e la dirigenza legate soprattutto al mercato e alla scarsa qualità di alcuni reparti del centro sportivo (le attrezzature per la fase di recupero e il cibo fornito). Il tecnico sarebbe molto dubbioso nel continuare questa avventura e i risultati negativi dell'ultimo periodo sembrano aver allontanato ulteriormente le parti. Inoltre Farioli avrebbe avuto un diverbio con il direttore tecnico Alex Kroes, il quale avrebbe chiesto all'allenatore di giocare un calcio più offensivo e sottolineato come soltanto una parte degli incassi provenienti dalla qualificazione in Champions League sarebbero stati reinvestiti. La prossima settimana Farioli parlerà con la dirigenza, ma difficilmente la frattura verrà risanata. Al momento il tecnico non ha accordi con altri club e ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita.

