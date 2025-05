Eredivisie: PSV campione, recuperati 9 punti all'Ajax di Farioli. Il tecnico in lacrime a fine partita (FOTO e VIDEO)

Finale spettacolare in Eredivisie, con il PSV Eindhoven che si laurea campione d'Olanda all'ultima giornata, approfittando di un incredibile tracollo dell'Ajax guidato da Francesco Farioli. La squadra di Amsterdam, il cui tecnico è stato accostato con insistenza alla panchina della Roma, ha dilapidato un vantaggio di ben 9 punti nelle ultime sette giornate di campionato.

Il PSV di Peter Bosz si presentava all'ultimo turno con 1 punto di vantaggio sull'Ajax. Mentre i futuri campioni erano impegnati in trasferta contro lo Sparta Rotterdam (11°), i Lancieri di Farioli ospitavano il Twente (6°).

Nonostante l'Ajax di Francesco Farioli avesse sconfitto il PSV in entrambi gli scontri diretti stagionali, l'epilogo del campionato è stato il culmine di alcune settimane da incubo per l'Ajax, capace di raccogliere solamente 2 punti in 4 partite cruciali, gettando al vento un titolo che sembrava già vinto e permettendo al PSV di conquistare il secondo titolo consecutivo.

Nell'ultima giornata entrambe le squadre sono andate in gol, e per un breve frangente, a seguito del pareggio dello Sparta subito dal PSV, l'Ajax, che vinceva contro il Twente, si è ritrovato virtualmente campione. Tuttavia, il PSV ha prontamente ribaltato la situazione, vincendo la propria partita e assicurandosi il titolo, rendendo ininfluente la vittoria dell'Ajax.

Il PSV ha vinto tutte le ultime sette partite – inclusa una spettacolare rimonta da 0-2 a 3-2 contro i rivali del Feyenoord all'ultimo minuto. L'Ajax di Farioli, invece, è crollato rovinosamente, perdendo 4-0 contro l'FC Utrecht e 3-0 in casa contro il NEC Nijmegen, oltre a pareggiare 1-1 in casa con lo Sparta Rotterdam e 2-2 a Groningen alla penultima giornata, subendo il gol del pareggio al 99'. Un finale di stagione amarissimo per il tecnico italiano. Al fischio finale, l'intero stadio ha tributato comunque un'ovazione a Farioli, che non ha trattenuto le lacrime per l'amaro epilogo.