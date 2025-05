Calciomercato, Como e Bayer Leverkusen attendono Fabregas: in settimana la decisione definitiva dell'allenatore

Il futuro di Cesc Fabregas è ancora da decifrare, ma le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Como al termine della sfida contro il Cagliari sanno di addio. Sulle tracce del tecnico spagnolo c'è soprattutto il Bayer Leverkusen, che è al lavoro per sostituire il partente Xabi Alonso. Come riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, la società lariana e le Aspirine restano in attesa di una risposta da parte dell'allenatore (seguito anche dalla Roma) e la prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione definitiva.

