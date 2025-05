Como, Fabregas: "Qualsiasi cosa succeda ringrazierò questa società, voglio lasciare un'eredità importante". Pressing del Bayer Leverkusen su di lui

Cesc Fàbregas potrebbe essere vicino a lasciare la panchina del Como per un'avventura in Bundesliga. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Bayer Leverkusen sarebbe fortemente interessato all'allenatore spagnolo e avrebbe intenzione di chiudere per portarlo in Germania.

Dopo la vittoria contro il Cagliari, lo stesso Fabregas ha rilasciato dichiarazioni che alimentano le speculazioni su un possibile addio.

Analizzando la stagione dei lariani Fabregas ha espresso riconoscenza al club: “Qualsiasi cosa succeda ringrazierò questa società, sono orgogliosissimo di quello che si sta vedendo a Como” e ha commentato: “Stiamo facendo il campionato che mi aspettavo. All’inizio eravamo una squadra reduce dalla Serie B, poi è arrivato qualche giocatore che ha alzato il livello”. Fabregas ha anche parlato delle sue idee: "Voglio lasciare un’eredità importante, perché chi viene dopo di me si troverà qualcosa di buono. Sono tranquillissimo: se oggi sei bravo, fai la stessa cosa la prossima partita e perdi non lo sei più. Ma il mio messaggio non è mai cambiato".

Ha poi ricordato il percorso: “Non dimentico Goldaniga e Kempf terzini, gli infortuni di Van der Brempt e Perrone: mi ricordo di tutta la strada fatta, l’importante è che i ragazzi mi hanno seguito e hanno creduto nel mio messaggio. Questa è la cosa che mi soddisfa”.

Mentre il Bayer Leverkusen intensifica i contatti, il futuro di Cesc Fabregas sembra dunque orientato verso la Bundesliga, con la Roma che potrebbe vedere sfumare una delle opzioni considerate per la propria panchina.

(gianlucadimarzio.com)

