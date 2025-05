Bologna-Italiano, domani incontro decisivo tra le parti per il prolungamento. Napoli e Milan alla finestra

Dopo i festeggiamenti per la storica vittoria della Coppa Italia e la qualificazione all'Europa League, con la Champions League ancora nel mirino, il Bologna non perde tempo e lavora per definire il futuro del suo allenatore, Vincenzo Italiano. È in programma per lunedì 19 maggio, dopo la partita contro la Fiorentina, un incontro decisivo tra il club e il tecnico per discutere il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2026.

Sul tavolo ci sarebbe una proposta di estensione fino al 2027, con opzione per un'ulteriore stagione, accompagnata da un significativo adeguamento dell'ingaggio, che passerebbe dagli attuali 2,1 milioni netti a oltre 2,5 milioni più bonus.

Tuttavia, al di là dell'aspetto economico, il tema cruciale dell'incontro saranno le garanzie tecniche. Italiano, consapevole che in estate qualche pezzo pregiato della rosa potrebbe partire, chiederà certezze sul reinvestimento dei proventi per mantenere alta la competitività della squadra e continuare il percorso di crescita.

Il Bologna ha fretta di chiudere la partita e anticipare la concorrenza, in un mercato allenatori che si preannuncia movimentato. Su Vincenzo Italiano, infatti, avrebbero messo gli occhi club importanti come il Napoli (specialmente in caso di mancato accordo con Conte) e il Milan, che lo considererebbero un profilo ideale per le loro panchine. La volontà del club felsineo è quindi quella di assicurarsi la permanenza del tecnico che ha riportato risultati importanti.

