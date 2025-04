Le Fée ritorna in campo nella vittoria del Sunderland. La promozione diretta in Premier rimane difficile

Buone notizie per Enzo Le Fée e, indirettamente, per la Roma. Il centrocampista francese, ceduto in prestito al Sunderland a gennaio, è tornato in campo ieri dopo oltre un mese di assenza a causa di un infortunio al tendine del ginocchio che lo aveva fermato poco dopo essersi guadagnato un posto da titolare.

Le Fée ha disputato gli ultimi 20 minuti della vittoria esterna del Sunderland per 1-0 sul campo del West Bromwich. Un rientro importante per il giocatore e per il club inglese, che continua a inseguire il sogno della promozione in Premier League.

Tuttavia, la strada per la massima serie resta complessa. Nonostante la vittoria, i Black Cats si trovano a 8 punti dal secondo posto (l'ultimo valido per la promozione diretta) a sole 6 giornate dal termine. L'eventuale promozione passerà con ogni probabilità attraverso i playoff. Questa situazione interessa da vicino anche la Roma, poiché il riscatto obbligatorio del cartellino di Le Fée da parte del Sunderland è condizionato proprio al raggiungimento della promozione in Premier League.