Sunderland: problema al tendine per Le Fée, rischia 6 settimane di stop

Enzo Le Fee, dopo esser passato in prestito dalla Roma al Sunderland, si è messo in luce con la maglia dei 'Black Cats' nonostante venisse impiegato principalmente da esterno sinistro, per l'assenza di Romaine Mundle.

Ora però il centrocampista francese rischio uno stop piuttosto lungo, si parla di circa sei settimane in Inghilterra, per un problema al tendine del ginocchio che l'ha costretto al cambio all'intervallo nella gara poi persa con l'Hull City. Le prime previsioni raccontano di un rientro previsto ad aprile.