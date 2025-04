Como, il DS Ludi: "Fabregas? Straordinario, programmiamo il futuro con lui"

Dopo aver conquistato la salvezza in Serie A, il Como guarda al futuro e lo fa puntando forte su Cesc Fàbregas. Il Direttore Sportivo dei lariani, Carlalberto Ludi, intervistato dall'emittente satellitare, ha elogiato il tecnico spagnolo e confermato la volontà di proseguire insieme.

"Partiamo da Cesc: è un allenatore straordinario," ha dichiarato Ludi. "Speriamo che sia con noi nel futuro, noi stiamo programmando con lui il futuro. Il club è molto ambizioso, Cesc anche: credo che a breve troveremo un nuovo allineamento. Sta succedendo quello che succede a fine stagione: incontrarsi e capire quale altro passo fare". Il DS ha ribadito la volontà di crescita del club: "La società è sempre stata ambiziosa, anche prima di Cesc e lo sarà anche nel prossimo futuro. Parlare di Europa secondo me è abbastanza forzato. Ci sono squadre che l'hanno programmata da tempo, alcune ci sono riuscite e altre no: come ha detto Fabregas c'è un campionato dalla prima alla nona e dalla decima alla ventesima. Vogliamo crescere tutti e spero ci sia un allineamento. Ma ora ci dimentichiamo delle ultime 4 partite, che per il nostro percorso vogliamo onorare".

(sport.sky.it)

