La Roma continua a muoversi in vista della prossima stagione e il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha messo nel mirino un nuovo nome per il centrocampo. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, al club giallorosso piace Elliot Anderson del Nottingham Forest. Il calciatore classe 2002 viene però valutato oltre 35 milioni di euro e gioca insieme a Callum Hudson-Odoi, anche lui seguito dalla Roma e dal Napoli.

(Il Messaggero)