Paredes-Cristante uno è di troppo. Svilar-Ghisolfi parti più vicine

Leandro Paredes da un mese a questa parte non è più il "monumento" di Ranieri. Ha collezionato tre panchine nelle ultime 4 partite in campionato e contro la Lazio è stato sostituito all'inizio della ripresa. [...] Cristante è risalito nelle gerarchie e Claudio lo considera a tutti gli effetti un titolare: "Nell'undici Bryan c'è sempre". Per la sfida di San Siro saranno di nuovo in ballottaggio. [...] Paredes a marzo ha rinnovato il contratto mentre ancora non è chiusa la trattativa per quello di Svilar. La Roma è pronta ad alzare l'offerta da 2 milioni a 3 più bonus e Ghisolfi si sta avvicinando alla richiesta del procuratore (4). Rimane il rebus sulla clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro che l'entourage del giocatore vorrebbe inserire. [...] Negli ultimi mesi si sono fatte avanti Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco e Newcastle. [...]

(Il Messaggero)