Aumenta la concorrenza per Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, il centravanti dell'Udinese è nel mirino del Manchester United in vista della prossima stagione e rappresenta l'obiettivo principale per rafforzare il reparto offensivo dei Red Devils. Il club friulano valuta il calciatore 25 milioni di sterline e sulle sue tracce, oltre a Roma, Inter e Napoli, c'è anche il West Ham.

(thesun.co.uk)

