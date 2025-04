Calciomercato Roma, dalla Germania: il Borussia Dortmund pensa a Hummels per sostituire l'infortunato Schlotterbeck al Mondiale per Club

La Roma potrebbe non essere l'ultima squadra di Mats Hummels prima del ritiro. Come svelato dal quotidiano tedesco, il Borussia Dortmund parteciperà al Mondiale per Club ed è alla ricerca di un difensore centrale in seguito all'infortunio di Nico Schlotterbeck. La società giallonera starebbe quindi pensando proprio al calciatore giallorosso, il quale ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Il BVB vorrebbe tesserare Hummels soltanto per il Mondiale per Club e potrebbe farlo grazie alla speciale finestra di mercato creata dalla FIFA dall'1 al 10 giugno.

(bild.de)

