Calciomercato, dalla Spagna: Ancelotti rifiuta il Brasile. Vuole continuare con il Real Madrid

Carlo Ancelotti ribadisce la sua volontà di restare al Real Madrid, chiudendo nuovamente le porte a un possibile incarico come CT del Brasile, nonostante alcune recenti indiscrezioni lo diano lontano dal club spagnolo dopo la finale di Coppa del Re. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l'allenatore italiano avrebbe risposto in modo netto all'ultimo tentativo della federazione brasiliana, tornata alla carica dopo l'esonero di Dorival Junior. La priorità assoluta di Ancelotti rimane la panchina dei Blancos, come confermato dalle sue parole riportate dai media iberici:

“Ho un contratto con il Real Madrid e sono felice. Finché non mi diranno il contrario, non ascolterò alcuna proposta”.

Un rifiuto chiaro che avrebbe spinto i dirigenti brasiliani a virare su altri obiettivi, come Jorge Jesus. La posizione di Ancelotti è ferma: vuole rispettare il suo contratto con il Real Madrid e si sente di poter continuare a guidare il club.

(marca.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE