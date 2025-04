Calciomercato, dall'Inghilterra: Ancelotti verso l'addio al Real Madrid dopo la finale di Coppa del Re

Novità sul futuro di Carlo Ancelotti in seguito all'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Arsenal. Come rivelato dall'emittente televisiva britannica, l'allenatore potrebbe lasciare i Blancos dopo la finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Il tecnico, quindi, rimarrebbe in carica fino al 26 aprile per poi salutare il club e sulle sue tracce c'è il Brasile, alla ricerca di un nuovo commissario tecnico.

