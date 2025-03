Empoli, Perna (resp. scouting): "La Roma aveva fatto un'offerta per Goglichidze, poi ha cambiato obiettivo"

Durante l'evento Palermo Football Conference, organizzato da Conference403 e patrocinato dal Comune di Palermo, è intervenuto il responsabile scouting dell'Empoli, Armando Perna, e ha parlato anche di Goglichidze in ottica Roma. "La Roma ci aveva fatto un'offerta per Goglichidze, poi hanno cambiato obiettivo e non siamo riusciti a chiuderla", le sue parole sul difensore che nel mercato invernale era stato accostato al club giallorosso.