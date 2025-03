Como, Fabregas: "Futuro? Ho un contratto lungo e mi sento dentro questo bel progetto"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni della piattaforma streaming a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Milan, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati il tecnico spagnolo, accostato anche alla Roma in vista della prossima stagione, si è soffermato proprio sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni.

FABREGAS A DAZN

Futuro?

"Adesso sono molto focalizzato, ho firmato un contratto lungo perché vedo un bel progetto e ciò che vuole fare la società. Mi sento dentro questo progetto e tanti giocatori sono venuti qua per me perché la mia convinzione di far vedere ciò che voglio costruire è importante. Ringrazierò sempre la società, i tifosi e la città per quello che mi stanno dando. Oggi penso solo a vincere contro il Milan".