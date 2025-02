Juventus-Empoli, D'Aversa: "Goglichidze partito dalla panchina? Non mi faccio influenzare dal mercato"

L'Empoli cade 4-1 in casa della Juventus nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A e nel postpartita l'allenatore dei toscani, Roberto D'Aversa, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato su Saba Goglichidze, obiettivo di mercato della Roma.

D'AVERSA A DAZN

Goglichidze è partito dalla panchina per le voci di mercato?

"No, io non mi faccio influenzare dal mercato, scelgo sempre in base a quello che vedo sul campo".

D'AVERSA IN CONFERENZA STAMPA

Goglichidze come in panchina?

"Ho messo i giocatori più convinti e avete visto anche il perché. Durante la settimana ha avuto qualche problema, però quando si entra bisogna dare il proprio contributo".