Calciomercato Roma: depositato il contratto di Salah-Eddine. Dahl al Benfica (FOTO)

Incroci di calciomercato: la Roma accoglie Salah Eddine come ulteriore alternativa sulla fascia sinistra, Samuel Dahl va al Benfica. Il terzino si trasferisce a titolo definitivo alla Roma dal Twente e, dopo l'arrivo in serata a Ciampiano, ha effettuato le visite mediche.

LIVE

23.55 - Aggiunto Salah-Eddine in rosa, è fatta per il trasferimento di Dahl al Benfica.

23.50 - Nuovo aggiornamento su Salah-Eddine: è stato appena depositato il contratto del terzino.

23.25 - Come fa sapere il giornalista Gianluca Di Marzio durante la trasmissione serale in onda sull'emittente televisiva, Salah-Eddine sta ancora svolgendo le visite mediche intorno alle 23.20 per poi procedere alla documentazione entro la fine del calciomercato fissata a mezzanotte.

(Sky Sport)

21.14 - La Roma accoglie Anass Salah-Eddine nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Il terzino sinistro, che si aggiunge ad Angeliño come opzione sulla fascia, è sbarcato intorno alle 21.10 all'aeroporto di Ciampino, pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia giallorossa: l'olandese arriva dal Twente a titolo definitivo per 8 milioni più 2 di bonus. Ora sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma.