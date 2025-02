Calciomercato Roma: Solbes all'Empoli in prestito con diritto di riscatto

Mentre Roma ed Empoli lavorano per il trasferimento in giallorosso di Goglichidze, i due club hanno raggiunto l'accordo per la cessione in prestito gratuito con diritto di riscatto a 500mila euro di Ricardo Solbes, attaccante argentino classe 2006. Lo fa sapere il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora.

Intanto #ASRoma ed #Empoli hanno trovato l’accordo per la cessione in prestito gratuito con diritto di riscatto a 500mila euro di Ricardo #Solbes (classe 2006)#calciomercato @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 2, 2025