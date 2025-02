Calciomercato Roma: Romano vicino al rinnovo. Possibile fumata bianca in settimana

Le manovre per i rinnovi in casa Roma stanno prendendo corpo. Dopo quello annunciato ieri di Pisilli e il prolungamento di Paredes sempre più vicino, anche Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, è prossimo al rinnovo di contratto. Questa, infatti, potrebbe essere la settimana decisiva per la fumata bianca.

