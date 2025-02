Calciomercato Roma, Paredes il prossimo rinnovo dopo Pisilli: trovata una base d'intesa per il prolungamento del contratto

La Roma è molto attiva sul fronte rinnovi e proprio ieri è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto di Niccolò Pisilli, il quale si è legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2029. Come riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, ora la società capitolina è pronta a blindare anche Leandro Paredes: le parti hanno già trovato una base d'intesa sul prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno e quello dell'argentino sarà il prossimo rinnovo in casa Roma.

Dopo quello di Pisilli il prossimo contratto ad essere rinnovato in casa #ASRoma sarà quello di Leandro #Paredes: c’è una base d’intesa sul prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno dopo le avance del #BocaJuniors a gennaio#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/W0coDxIdIT — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 24, 2025