Calciomercato Roma: i giallorossi alzano il pressing su Saelemaekers, il Milan chiede 25/30 milioni

La Roma è al lavoro per riscattare Alexis Saelemaekers e, secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, ha alzato il pressing sull'esterno belga, il quale è felice e si trova bene nella Capitale. Allo stesso tempo però il Milan ha fissato il prezzo con cui il calciatore potrebbe partire e si tratta di 25/30 milioni di euro. Dopo il primo contatto ufficiale tra le due società, avvenuto nella seconda metà di giugno, si è registrata una brusca frenata: Giorgio Furlani non ha aperto allo scambio con Tammy Abraham e un conguaglio economico a favore del club giallorosso, come richiesto dal ds della Roma Florent Ghisolfi. Inoltre l'allenatore dei rossoneri, Sergio Conceicao, sarebbe contento di averlo a disposizione la prossima stagione.

(calciomercato.com)

