Saelemaekers, c’è il piano per trattenerlo. Ma Conceição spinge per un ritorno al Milan

La partita più importante per Alexis Saelemaekers si gioca sul mercato. Roma e Milan a breve dovranno sedersi di nuovo al tavolo delle trattative anche per delineare il futuro di Abraham con la maglia rossonera. (...) Da un lato c’è il Milan, osservatore interessato delle prestazioni romaniste di Saelemaekers e sempre meno convinto di trattenere Abraham a Milano, nonostante il gol che è valso la Supercoppa Italiana. Dall’altra c’è la Roma che vuole trattenere a tutti i costi l’esterno belga a Trigoria, ma sa bene che toccare l’argomento in questo momento di picco potrebbe essere controproducente. La Roma oltre Abraham è pronta a mettere sul piatto anche Cristante come alternativa. Un profilo che potrebbe interessare ai rossoneri anche per una questione di liste, essendo cresciuto nel vivaio dei rossoneri. (...) In questa ingarbugliata partita a scacchi, da poco più di una settimana, è subentrata la variabile Sergio Conceicao. Saelemaekers piace molto al portoghese e sarebbe l’esterno destro perfetto per il suo 4-4-2. L’allenatore rossonero lo stima, al contrario del predecessore Fonseca che aveva avallato la sua cessione. (...)

(La Repubblica)