Calciomercato Roma, anche la Juventus si iscrive alla corsa per Levak: avviata una trattativa con l'entourage del centrocampista

La Roma rischia di perdere Sergej Levak, uno dei talenti più brillanti della Primavera. Il centrocampista ha il contratto in scadenza il 30 giugno e ha attirato l'interesse di numerosi club europei tra cui Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Girona. Come rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, anche la Juventus si è iscritta alla corsa. I bianconeri vogliono bruciare la concorrenza e, come fatto anche dal BVB, hanno già avviato una trattativa con l'entourage del calciatore classe 2006. L'ipotesi rinnovo con la Roma non è da escludere, ma il tempo passa e questo rappresenta un vantaggio per le pretendenti.

(calciomercato.it)

