In luce con la Primavera della Roma, Sergej Levak ha attirato l'interesse di vari club in Europa. Il centrocampista croato classe 2006, secondo le informazioni del portale dedicato al calciomercato, piace al Borussia Dortmund, al Girona e al Bayern Monaco. La Roma, dunque, corre il rischio di perdere Levak a parametro zero visto che il contratto è in scadenza il prossimo giugno.

(calciomercato.it)

