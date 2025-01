Ranieri e il retroscena sul neo procuratore di Dybala: "Mi sono raccomandato con Paulo. Quando arrivano quelli nuovi vogliono subito fare cassa..."

Il futuro di Paulo Dybala è ancora un'incognita, ma tra pochissime partite scatterà il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026. La Joya ha festeggiato quest'oggi la centesima presenza in maglia giallorossa e il numero è destinato ad aumentare. Ora starà alla Roma decidere cosa fare con il numero 21 ed è atteso un incontro con l'entourage dell'argentino per pianificare il futuro. Intanto Claudio Ranieri ha rivelato in conferenza stampa un interessante retroscena sulla trattativa: "Il rinnovo? Si tratta di operazioni che deve fare Ghisolfi. Vedere Paulo come oggi è uno spettacolo, è tanta roba e mi auguro che possa restare. Ho conosciuto il suo nuovo agente e ho detto a Dybala: 'Mi raccomando...'. Quando arrivano quelli nuovi vogliono subito fare cassa...".