Roma-Genoa, RANIERI: "Dybala uno spettacolo, mi auguro possa restare. Vittoria per i tifosi, ci amano oltre ogni limite. Futuro? Non dico più nulla..."

La Roma vince 3-1 contro il Genoa nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e conquista la sesta vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico tra tutte le competizioni. Al termine del successo Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

RANIERI A SKY SPORT

Vuoi venire qui a Sutrio?

"Domani mattina abbiamo allenamento".

Settima vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico.

"Partita difficile, il Genoa con l'arrivo di Vieira si è quadrato bene ed era difficile trovare il bandolo della matassa. Ci eravamo riusciti, poi abbiamo preso un gol incredibile su palla inattiva... E' stata ostica e difficile ma volevamo vincere anche per ringraziare i 62.000 spettatori, oggi era venerdì... Dobbiamo fare tutto per questa gente, ci ama oltre ogni limite. Quando la squadra veniva contestata era per il troppo amore perché volevano sempre il massimo ed è ciò che dico anche alla squadra".

Dybala ed El Shaarawy?

"El Shaarawy è un ragazzo eccezionale. Ho detto alla squadra che mi servono tutti i calciatori perché si giocherà ogni tre giorni, ma El Shaarawy è uno degli esperti. So che posso sempre contare su di lui".

In Europa League avete una bella chance...

"Penso partita dopo partita. In Europa abbiamo due partite importanti contro AZ e Francoforte e cercheremo di fare risultato anche in Olanda ma non sarà facile. Siamo pronti, i ragazzi stanno bene e in ottime condizioni psicofisiche. Cercheremo di arrivare da qualche parte".

Ti abbiamo fatto tanti complimenti...

"Tanto non li ascolto...".

Io non ci credo che non sarai in panchina l'anno prossimo...

"Non dico più nulla, dato che già avevo detto di aver smesso e poi sono tornato ad allenare (ride, ndr). Vediamo, lasciatemi in pace (ride, ndr). Un anno fa avevo deciso di smettere...".

RANIERI A DAZN

Poteva essere una serata fastidiosa, il mattoncino messo in più è stato ottenere i tre punti dalla panchina.

"Avevamo fatto un bell'approccio, sapevamo che il Genoa sarebbe stata una squadra ostica, ha già vinto tre volte fuori casa, sapevamo che andavamo incontro a una partita difficile. Eravamo riusciti a pervenire al gol, peccato che lo abbiamo subito ma la squadra non si è mai disunita e alla fine ha centrato il bersaglio grosso".

La Roma è riuscita a segnare due gol dopo due decisioni arbitrali contestate. E' sintomo di una squadra che non da nulla per scontato.

"Dico sempre ai miei di non fermarsi, con la tecnologia che c'è adesso se c'è qualcosa ti fermano, poi si vede. Pian piano stanno entrando in quest'ottica mentale di non fermarsi mai ed è quello che voglio io".