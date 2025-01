Coppa d'Olanda, AZ-Ajax: Rensch titolare (FOTO)

Alle ore 18:45 è iniziato il big match tra AZ e Ajax, valido per gli ottavi di Coppa d'Olanda. Francesco Farioli, allenatore dei Lancieri, non pensa al mercato e ha deciso di schierare dal primo minuto Devyne Rensch, obiettivo molto concreto della Roma per gennaio. Il terzino destro avrebbe già trovato un accordo con i giallorossi, ma manca ancora l'intesa tra le due società, con gli olandesi che hanno rifiutato un'offerta da 4/5 milioni di euro.