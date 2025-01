Calciomercato, ufficiale: Aarons al Valencia in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Max Aarons è un nuovo giocatore del Valencia. Il terzino destro, accostato anche alla Roma, arriva dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro per il 90% dei diritti del calciatore. Ecco la nota del club spagnolo: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l'AFC Bournemouth per l'ingaggio di Max Aarons fino al 30 giugno 2025. Il terzino destro arriva in prestito fino alla fine di questa stagione e il Valencia CF avrà un'opzione di acquisto al termine di essa".

(valenciacf.com)

