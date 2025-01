La Roma è da tempo alla ricerca di un nuovo terzino destro e tra i vari nomi accostati c'era anche Max Aarons. Come rivelato dal portale spagnolo, è fatta per il trasferimento del terzino destro inglese dal Bournemouth al Valencia sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro per il 90% dei diritti del calciatore. Il classe 2000 è atteso oggi in Spagna e raggiungerà Valencia nelle prossime ore.

(relevo.com)

