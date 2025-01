L'addio di Shomu apre all'arrivo di Beto. Il Betis spinge per Le Fée, piace Reitz

Oggi si apre il calciomercato invernale e la Roma vuole provare ad essere protagonista. [...] Ghisolfi deve dunque mettersi al lavoro per rinforzare la rosa. La prima mossa dovrebbe essere fatta per il vice Dovbyk. L'obiettivo è Beto, che gradirebbe un ritorno in Serie A dopo il flop all'Everton. [...] I Toffees non aprono al prestito secco, ma, vorrebbero inserire un diritto di riscatto di circa 16 milioni di euro. [...] Il possibile arrivo del portoghese porta dunque ad un addio di Shomurodov su di cui si stanno muovendo Empoli, Cagliari e Venezia. [...]

Chi invece è già pronto a salutare dopo appena pochi mesi è Enzo Le Fée. Il francese non sta trovando spazio e ha già accettato il Betis. In caso di addio non servirebbe un altro centrocampista anche se la sinergia con l'Everton porta a Doucouré. In lista c'è anche Rocco Reitz, calciatore in forza al Borussia Monchengladbach nonché ex compagno di Manu Koné. [...] Torna di moda anche Prati, ragazzo che Ranieri ha già allenato al Cagliari la scorsa stagione. Il resto dei movimenti, invece, verranno fatti in difesa. Hermoso è pronto a dire di si al Fenerbahce mentre nelle scorse settimane si era offerto lo svincolato Luiz Felipe. [...] Ghisolfi sta però guardando in Liga, in particolare al Las Palmas e a Mika Marmol, centrale che ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro. [...] Sulla fascia destra i nomi sono quelli di Zappa, Aarons, Rensch, Ratiu e Sildillia. Il club è anche attivo sul fronte cessioni e Cristante è tra i senatori che può salutare, nonostante il dolore alla caviglia. [...] In bilico Baldanzi, che potrebbe partire in prestito, e Zalewski che a giugno la Roma perderà a zero. [...]

(Il Messaggero)