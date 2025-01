Calciomercato Roma: interesse del Napoli per Pellegrini e Frattesi

Con l'uscita di Kvaratskhelia in direzione Psg per circa 80 milioni di euro, il Napoli è pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', l'idea del club azzurro per sostituire il georgiano è quella di provare a prendere Federico Chiesa dal Liverpool e puntare un centrocampista. I nomi sulla lista del Napoli sono due: Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. L'Inter, però, non vuole cedere Frattesi a una rivale diretta e negli ultimi giorni sul centrocampista è tornato forte l'interesse della Roma.

Il Napoli, secondo le informazioni, da tempo stava lavorando su Pellegrini e aveva un accordo con la Roma, ma dopo il gol nel derby resta da capire se il capitano giallorosso ha intenzione di prendere in considerazione un'altra destinazione.

(Sky Sport)