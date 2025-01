Calciomercato Roma: si lavora per Frattesi. Possibile prestito di Cristante come contropartita

Uscito Le Fèe, la Roma sta lavorando concretamente per Davide Frattesi. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, il club giallorosso deve presentare all'Inter un'offerta adeguata. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Bryan Cristante, che verrebbe inserito in prestito come contropartita fino a giugno. Il Ds giallorosso Ghisolfi intanto sta parlando con l’agente di entrambi i calciatori.

Sul giocatore c'è anche il Napoli, che potrebbe decidere di virare su di lui qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Kvaratskhelia.

(gianlucadimarzio.com)

