Calciomercato Roma: Ghisolfi al lavoro su esterno e attaccante. Contatti con l'Inter per Buchanan

Non solo Davide Frattesi, ma Florent Ghisolfi lavora anche su altri obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' in onda sull'emittente sportiva, la Roma punta un attaccante e un esterno. Per la fascia destra, come circolato in precedenza, il club giallorosso ha avviato i contatti con l'Inter per Buchanan: la Roma lo vuole in prestito con diritto di riscatto ma l'Inter eventualmente apre solo alla cessione a titolo definitivo. Poi c'è la questione Frattesi con i nerazzurri che chiedono 45 milioni per lasciarlo partire.

(Sky Sport)