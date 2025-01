Ghisolfi al lavoro per migliorare la rosa della Roma a disposizione di Ranieri in questa finestra invernale di calciomercato. Secondo le informazioni del sito dell'esperto di mercato, oltre a Davide Frattesi il club giallorosso ha messo gli occhi su un altro giocatore dell'Inter: piace Tajon Buchanan, esterno destro classe 1999 che in questa stagione con i nerazzurri ha raccolto cinque presenze in tutte le competizioni.

(gianlucadimarzio.com)

