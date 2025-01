Già nella serata di ieri sera l'esperto di calciomercato aveva raccontato come la Roma, in caso di addio di Paredes a gennaio, avrebbe valutato il profilo di Casemiro, che lo United voleva cedere a titolo definitivo ma, in assenza di offerte, sarebbe ora disponibile ad accettare una soluzione in prestito.

Come riferito dalla redazione di Sky UK, in più, il centrocampista che a febbraio compirà 33 anni aprirebbe volentieri ad un passaggio alla Roma.

(gianlucadimarzio.com)

