La Roma si muove per Mikautadze. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, durante la trasmissione "Calciomercato - L'originale", i giallorossi avrebbero fatto un sondaggio per l'attaccante georgiano, già seguito in estate. Il Lione ha chiesto 30 milioni. A centrocampo, invece, la Roma aveva pensato a Casemiro, insieme ad altri nomi, in caso di partenza di Paredes in direzione Boca Juniors. Al momento è tutto in stand-by.

(Sky Sport)