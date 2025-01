Calciomercato Roma: anche il Monza interessato a Buchanan. Il Villarreal alza il pressing

Tajon Buchanan è in uscita dall'Inter e potrebbe lasciare il club nerazzurro già nella sessione invernale di calciomercato. Accostato alla Roma, con i giallorossi che lo vorrebbero con la formula del prestito, l'esterno canadese piace anche al Torino. Nella corsa però si sarebbe iscritta anche un'altra società italiana e, come rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, si tratta del Monza. L'Inter vorrebbe far restare il calciatore in Italia e i brianzoli si sono inseriti per acquistarlo in prestito, ma allo stesso tempo è molto forte il pressing del Villarreal.

(gianlucadimarzio.com)

