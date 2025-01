La Roma si muove per Buchanan. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il club giallorosso si sarebbe mosso per l'esterno canadese dell'Inter: la Roma starebbe pensando di prenderlo in prestito.

#Inter si valuta il futuro nell’immediato di #Buchanan. Per il canadese c’è stato un sondaggio anche da parte della #Roma che lo vorrebbe in prestito. — Gianluigi Longari (@Glongari) January 20, 2025