Calciomercato Roma, accordo con l'Ajax per Rensch: si attende l'intesa tra i Lancieri e il sostituto del terzino

Devyne Rensch sembra sempre più vicino al trasferimento alla Roma. Il terzino destro parte dalla panchina in occasione della partita di campionato contro l'Heerenveen e potrebbe trattarsi dell'ultima gara con la maglia del club olandese. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Conterio di tuttomercatoweb.com, i giallorossi hanno finalmente trovato l'accordo con i Lancieri per l'acquisto di Rensch, con il quale la Roma aveva già un'intesa. È atteso a breve, invece, l'ok tra l'Ajax e il sostituto del terzino (Georgios Vagiannidis del Panathinaikos) e successivamente arriverà il via libera per la chiusura definitiva della trattativa.

?? La #Roma ha trovato l'intesa con l'#AFCAjax per Devyne Rensch dopo quella col giocatore Manca solo l'intesa tra Ajax e l'erede si Rensch attesa a breve (Vagiannidis), poi semaforo verde per il nuovo esterno di Ranieri ?? pic.twitter.com/51LMtPxQgD — Marco Conterio (@marcoconterio) January 19, 2025