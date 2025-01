Importante indizio di mercato in ottica Roma. Alle ore 14:30 l'Ajax affronterà all'Abe Lenstra Stadion l'Heerenveen nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato e nell'undici titolare dei Lancieri non figura Devyne Rensch, a un passo dal trasferimento in giallorosso. Il terzino destro parte infatti dalla panchina e al suo posto c'è Anton Gaaei.