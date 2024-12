Calciomercato Roma: sondaggio del Napoli per Mancini. Non decolla lo scambio Pellegrini-Raspadori (VIDEO)

Il Napoli continua a guardare in casa Roma in vista della sessione invernale di calciomercato. La società partenopea e il club giallorosso starebbero pensando a uno scambio tra Giacomo Raspadori e Lorenzo Pellegrini e inoltre gli azzurri avrebbero messo nel mirino un ulteriore calciatore dei capitolini. Come rivelato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, nel corso della trasmissione 'Un Calcio alla Radio - III Tempo' di Radio Napoli Centrale, nelle ultime settimane il Napoli avrebbe sondato il profilo di Gianluca Mancini.

Inoltre al momento lo scambio Raspadori-Pellegrini non sembra decollare ma resta un'idea sul tavolo e le parti ne stanno parlando.