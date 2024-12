Calciomercato Roma: ipotesi scambio Pellegrini-Raspadori col Napoli

Con la situazione di Paulo Dybala in bilico, secondo il portale dedicato al calciomercato la Roma starebbe cercando eventuali sostituti. Nei giorni scorsi è circolato il nome di Giacomo Raspadori che ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio per giocare di più e di lui si era parlato in ottica Juventus in un possibile scambio con Danilo.

La Roma, invece, avrebbe una pedina che potrebbe interessare al Napoli: Lorenzo Pellegrini. La quadratura del cerchio, secondo quanto riportato, potrebbe essere uno scambio di cartellini - da capire la valutazione per entrambi - anche se ci sarebbe il nodo ingaggio visto che il capitano della Roma guadagna 4 milioni all'anno fino al 2026 più bonus e variabili e al Napoli non sarebbe possibile.

(tuttomercatoweb.com)

