Calciomercato Roma, non solo Ratiu per la fascia destra: piace Sildillia del Friburgo, costa almeno 15 milioni

La Roma è da tempo alla ricerca di un nuovo terzino destro e Florent Ghisolfi considera un rinforzo su quella fascia una priorità in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società giallorossa non sta seguendo soltanto Andrei Ratiu del Rayo Vallecano, il quale ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro ed è cercato da numerosi top club: nella lista dei desideri del ds c'è anche Kiliann Sildillia, classe 2002 del Friburgo. Il francese, che ha fatto tutta la trafila nelle selezioni under della nazionale, costa invece almeno 15 milioni.

(Il Tempo)