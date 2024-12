Calciomercato Roma, dalla Spagna: tutti pazzi per Ratiu. Piace anche a Barcellona, Atletico Madrid, Tottenham e Bayer Leverkusen

La Roma è alla ricerca di un nuovo terzino destro e tra i vari profili sondati c'è anche Andrei Ratiu del Rayo Vallecano. Come riportato dal portale spagnolo, la società giallorossa non è però l'unica interessata: le ottime prestazioni fornite dal classe '98 hanno infatti attirato l'interesse di numerosi top club europei tra cui Barcellona, Atletico Madrid, Tottenham e Bayer Leverkusen. I blaugrana hanno già allacciato i contatti con l'entourage del calciatore grazie a un incontro con il ds Deco mentre gli Spurs e le Aspirine monitorano il calciatore in caso di addio rispettivamente di Pedro Porro e Jeremie Frimpong; i giallorossi, invece, sono gli ultimi a essersi inseriti nella corsa ma lo hanno fatto con grande forza. Il ventiseienne ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e molto probabilmente lascerà il Rayo già nella sessione invernale di calciomercato.

(mundodeportivo.com)

