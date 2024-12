Calciomercato Roma, incontro tra Ghisolfi e l'agente di Baldanzi: proposto un addio in prestito a gennaio

Tommaso Baldanzi chiede maggiore spazio. Secondo quanto svelato dall'edizione odierna del quotidiano, la scorsa settimana è andato in scena un incontro tra Florent Ghisolfi e l'agente del trequartista, il quale ha chiesto spiegazioni sui motivi dello scarso utilizzo del suo assistito. Nel corso della chiacchierata sarebbe stato proposto un addio in prestito nella sessione invernale di calciomercato per garantire al calciatore maggiore minutaggio. Successivamente è arrivato il gol alla Sampdoria e il discorso è stato congelato, ma nelle prossime settimane il club valuterà il futuro del classe 2003.

(La Repubblica)